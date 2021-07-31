Найбільше шансів на медаль має Михайло Романчук у плаванні. Старт нашого плавця буде о 4:44 за київським часом.
Деталі Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо
Розклад України на Олімпіаді-2020 1 серпня
- 02:30. Легка атлетика. Особисті змагання, швидкісний пістолет, 25 м, чоловіки, кваліфікація: Павло Коростильов
- 03:10. Легка атлетика. Особисті змагання, метання молота, кваліфікація: Ірина Новожилова
- 03:40. Легка атлетика. Особисті змагання, 3000 м з перешкодами, кваліфікація: Наталія Стребкова
- 03:50. Легка атлетика. Особисті змагання, стрибки у довжину, кваліфікація: Марина Бех-Романчук
- 04:40. Легка атлетика. Особисті змагання, метання молота, кваліфікація: Ірина Климець
- 04:44. Плавання. Особисті змагання, 1500 м вільним стилем, чоловіки, фінал: Сергій Фролов, Михайло Романчук
- Не раніше 05:30. Греко-римська боротьба. Особисті змагання, до 60 кг, чоловіки, 1/8: Ленур Теміров
- Не раніше 06:00. Вільна боротьба. Особисті змагання, до 76 кг, жінки, 1/8: Алла Белінська
- Не раніше 06:18. Бокс. Особисті змагання, до 75 кг, чоловіки, 1/4: Олександр Хижняк
- 13:50. Важка атлетика. Особисті змагання, до 76 кг, жінки, кваліфікація: Ірина Деха