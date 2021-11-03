Колос прийме Шахтар на власному полі 7 листопада. Гра у Ковалівці розпочнеться о 17:00.

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Квитки на домашні матчі Колоса до цього коштували від 10 до 50 гривень. Однак на гру проти Шахтаря вартість квитка в будь-який доступний до продажу сектор складає 1 гривню.

Причиною для зниження вартості квитків у Колосі назвали "карантинні обмеження та складні умови для потрапляння на стадіон, а також з ціллю заохотити наших палких та відданих вболівальників".

Ті ж вболівальники, які купили квитки на матч заздалегідь, вартість квитка зможуть використати як дисконт у клубному фаншопі.

Карантинні обмеження для доступу на стадіон

Однак не всі бажаючі зможуть потрапити на гру Колос – Шахтар. Доступ на стадіон дозволено лише за наявністю одного з таких документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати);

негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, яке проведене не більш як за 72 години матчу;

негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який проведений не більш як за 72 години до матчу;

документа, що підтверджує одужання особи від COVID-19.

Зазначена вимога не поширюється на осіб, які не досягли 18 років.