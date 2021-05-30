Челсі – переможець Ліги чемпіонів, золото українських гімнастів: головні новини спорту 29 травня

Визначився переможець Ліги чемпіонів. Ним став англійський Челсі. Ілля Ковтун та Анастасія Бачинська вибороли золоті медалі на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики. Такими були головні новини спорту в суботу, 29 травня
Челсі – переможець Ліги чемпіонів
Челсі у фіналі Ліги чемпіонів обіграв Манчестер Сіті. І став переможцем.
Все вирішив єдиний гол Гаверца наприкінці першого тайму.
Для Челсі – це друга перемога в Лізі чемпіонів. Попередня була в 2012 році.
А Манчестер Сіті знову без цього трофею. Як і Олександр Зінченко.
Найкращі голи Ліги Європи
Гол півзахисника шотландського Рейнджерс Кемара Руфа визнано найкращим в цьому сезоні Ліги Європи. Його гравець забив ударом з центра поля.
Перемоги українських гімнастів
У перший день фіналів на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики, що проходить у Болгарії, 17-літній Ілля Ковтун перемагає у вправах на коні. Його ровесниця Анастасія Бачинська – чемпіонка на колоді.
11 шайб від збірної Казахстану
На чемпіонаті світу з хокею у матчі між збірними Казахстану та Італії стався розгром. Італійці пропустили одразу 11 шайб від суперника. Самі відзначилися лише тричі. 10 шайб в цьому матчі було забито в третьому періоді.
Вибачення Шевчука за п'яну їзду
Колишній футболіст збірної України та донецького Шахтаря В'ячеслав Шевчук був затриманий п'яний за кермом. Під час затримання він вступив у конфлікт з поліцейськими. Сталося це ввечері 28 травня, коли гравець повертався зі святкування ювілею Шахтаря.
На наступний день Шевчук виступив з вибаченням за свої дії. І заявив, що звільняється з каналу "Футбол" після такого випадку.
Фанатський марш у Харкові
Харківський футбольний клуб Метал провів останній матч в Другій лізі, яку він виграв зі значним відривом. Вже наступного сезону команда буде виступати в Першій лізі. І називатиметься Металіст.
Перед грою вулицями Харкова відбувся автопробіг і марш вболівальників клубу. А матч на стадіоні "Металіст" відвідало 32300 вболівальників.