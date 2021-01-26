Челсі звільнив Лемпарда, допінг у російського боксера Ковальова: новини спорту 25 січня

У понеділок, 25 січня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Джерело: 24 канал

Англійський Челсі офіційно підтвердив звільнення Френка Лемпарда з посади головного тренера. Причиною для звільнення Лемпарда стали результати команди.

До теми Томас Тухель очолить Челсі

"Недавні результати та виступи не виправдали очікувань клубу, в результаті чого команда залишилася в середині таблиці без чіткого шляху до сталого поліпшення", – йдеться в заяві клубу.

Лемпард в Челсі: статистика

Матчі: 84

Перемоги: 44

Нічиї: 17

Поразки: 23

Хто саме очолить Челсі – поки невідомо. У клубі заявили, що не будуть давати жодних коментарів, допоки новий тренер не буде призначено. Англійські ЗМІ писали, що головний наставник збірної України Андрій Шевченко входить в список ймовірних кандидатів на цю посаду.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов не зможе проводити поєдинки найближчим часом. Росіянин провалив другий поспіль допінг-тест.

Повторний допінг

7 січня боксер повторно здав аналізи на допінг. VADA (Voluntary Anti-Doping Association) знову знайшла у крові Ковальова заборонений синтетичний тестостерон. Після другого випадку на 37-річного росіянина чекає дискваліфікація. Який термін доведеться пропустити боксеру через допінг наразі невідомо.

Ймовірно, фанати більше ніколи не побачать Ковальова на ринзі враховуючи його вік. Заборона виступати може стати кінцем його кар'єри.

Американський штовхальник ядра Раян Краузер побив світовий рекорд, який тримався 32 роки.

Раян Краузер встановив рекорд під час змагань в американському місті Феєтвіль. Він штовхнув ядро на 22,82 метра, що тепер є світовим рекордом для закритих приміщень.

Однак варто додати, що Краузер побив лише рекорд для закритих приміщень. Абсолютний рекорд світу серед чоловіків і надалі належить Ренді Барнсу, який у 1990 році штовхнув ядро на 23,12 метра.

В Росії відбулися масові затримання після акцій протесту 23 січня. Серед затриманих виявився і Аггер. Російські ЗМІ прийняли його за колишнього футболіста Ліверпуля.

У Росії й справді затримали особу з прізвищем Аггер. І будуть судити в одному з московських судів. Цю людину звинувачують в порушенні порядку проведення мітингу, що призвело до заподіяння шкоди здоров'ю людини або майну. Таке правопорушення загрожує штрафом від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправними роботами або позбавленням волі до 15 діб.

Однак затриманий – точно не колишній футболіст збірної Данії та Ліверпуля (він оголосив про закінчення кар'єри у 2016 році). Про те, що затриманий та футболіст – різні особи, пише телеграм-канал "Мутро против". Там зазначають, що рік народження футболіста – 1984. У той час як у затриманого – 1988.

Згодом стало відомо, що затримали таки Даніеля Аггера. Але це росіянин, який змінив ім'я та прізвище у 2009 році. До цього він називався Дмитро Кендель.