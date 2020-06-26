У четвер, 25 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Фінал Кубка України переносять зі Львова

Фінал Кубка України з футболу сезону 2019/2020 вдруге перенесуть. Поєдинок, який має пройти 8 липня, не відбудеться у Львові, як планувалося.

Читайте також Стало відомо, коли "Динамо" і "Шахтар" зіграють останнє "класичне" у сезоні

Фінальний матч Кубка України "Динамо" Київ – "Ворскла" Полтава відбудеться у Харкові. Долю місця проведення фіналу вирішуватимуть 26 червня. Про це повідомляє 24 канал.

Хто зіграє у фіналі

Першим до фіналу пробилося київське "Динамо". На шляху до вирішальної гри кияни перемогли "Шахтар", "Олександрію" та "Минай".

Місце у фіналі 24 червня забронювала і "Ворскла", для якої це тільки другий вихід у вирішальну гру Кубка України.

На шляху до фіналу полтавці перемогли "Колос", "Десну" та "Маріуполь".

Олексій Лень заразився COVID-19

Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень здав позитивний тест на коронавірус. Українець пройшов тестування у вівторок та розповів про стан свого здоров'я.

У лютому українець Лень перейшов в "Сакраменто", куди його обміняли "Атланта Хокс". За "Кінгз" він зіграв в дев'яти поєдинках, у середньому набираючи 6,6 очка і роблячи 7,1 підбирань за зустріч.

Російського друга Усика та Ломаченка спіймали на допінгу

Друга допінг-проба російського чемпіона боксера Олександра Беспутіна виявилась теж позитивною. Раніше в його організмі виявили лігандрол.

Боксер являється друг провідних українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика. Його швидше за все позбавлять чемпіонського пояса.

У листопаді 2019 року Беспутін виграв чемпіонське звання за версією WBA в бою проти земляка Раджаба Бутаєва. Але відразу після поєдинку у крові нового чемпіона було виявлено заборонену речовину під назвою лігандрол. Очікується, що результат бою між Беспутіним і Раджабовим буде анульований.

У Харкові іноземець помер під час футболу

У Харкові під час футболу помер іноземець. Інцидент стався 24 червня на одному з міні-футбольних полів стадіону "Металіст".

До слова Помер екстренер "Карпат" Юрій Дячук-Ставицький: причина смерті

Як заявили у поліції, 29-річному громадянину Іраку стало погано під час гри у футбол. Тіло померлого було направлено в морг.

Очевидець Євген розповів про інцидент під час гри. За його словами, хлопець під час бігу впав і більше не зміг встати. Він додав, що лікарі швидкої допомоги довго намагалися його врятувати.