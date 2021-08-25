Відкриття Паралімпіади, Клочкову не запросили на День Незалежності: новини спорту 24 серпня

У вівторок, 24 серпня, відбулось чимало подій у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.

У Токіо відбулася церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2020

У японському Токіо відбулася церемонія відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор-2020. Церемонію відбулася на Національному стадіоні у Токіо.

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Глядачі не змогли відвідати церемонію і на ній були присутні тільки члени делегацій та представники держав.

Церемонію відвідав Імператор Японії Нарухіто. Також був присутній Ендрю Парсонс – третій президент Міжнародного паралімпійського комітету. Традиційно церемонія розпочалася з винесенням прапору країни-господарки Ігор – Японії.

Що відомо про Паралімпіаду-2020

Паралімпійські ігри у Токіо триватимуть з 24 серпня до 6 вересня. У Паралімпіаді братимуть участь 143 українські атлети, які змагатимуться у 15 видах спорту.

У Токіо буде розіграно 540 комплектів нагород серед представників 168 країн. Всього у програмі 22 види спорту. Уперше на Паралімпіаді буде тхеквондо і бадмінтон.

Клочкову не запросили на святкування Дня Незалежності

Найтитулованіша спортсменка України Яна Клочкова заявила, що її не запросили на святкування Дня Незалежності. Видатна плавчиня вважає це проявом поганого ставлення до спортсменів.

"Вважаю важливим присутність олімпійських чемпіонів і титулованих спортсменів на таких святах, як 30-річчя Дня Незалежності України. Це люди, завдяки яким нашу країну впізнають за кордоном, грає гімн нашої країни, підіймається прапор", – сказала Яна.

Разом з тим, Клочкова зазначила, що не отримала запрошення. У цьому контексті вона згадала про фігуристку Оксану Баюл, яка нещодавно відмовилася від українського громадянства. Баюл перша українська олімпійська чемпіонка.

Мене, найтитулованішу спортсменку нашої країни, не запросили, але, як ми всі знаємо, олімпійська чемпіонка Оксана Баюл недавно відмовилася від свого українського громадянства. Можливо, таким емоційним вчинком вона хоче показати уряду, що ми втрачаємо наших олімпійських чемпіонів,

– сказала Клочкова.

Що відомо про Яну Клочкову

Плавчиня дворазова олімпійська чемпіонка та срібна призерка Ігор у Сіднеї (2002). Також Яна дворазова чемпіонка Ігор в Афінах (2004).

Клочкова принесла Україні найбільше золотих медалей на Олімпійських іграх серед всіх спортсменів.

Українка – чотириразова чемпіонка світу на довгій воді та шестиразова чемпіонка світу на короткій. Яна – багаторазова чемпіонка Європи.

В україні Клочкова отримала прізвисько "золота рибка".

Зеленський нагородив Шевченка на параді до Дня Незалежності

Президент України Володимир Зеленський нагородив колишнього головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка. Зеленський вручив нагороду Шевченку на параді до Дня Незалежності.

Шевченко отримав орден Ярослава Мудрого 5-го ступеня, який вручається за державне будівництво, зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за видатну благодійну, гуманістичну та громадську діяльність.

Під час вручення ордену Зеленський та Шевченко обмінялися декількома словами. Президент подякував Шевченку за його внесок у розвиток України. Водночас тренер побажав успіхів Зеленському у США. Як відомо, наприкінці літа Володимир Зеленський зустрінеться з главою США Джо Байденом.

Олег Гусєв може увійти в тренерський штаб Петракова

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков запросив до тренерського штабу асистента головного тренера Динамо Олега Гусєва.

Втім, малоймовірно, що Гусєв з’явиться в національній збірній, оскільки керівництво Динамо не зацікавлене в його відході.

Гусєв з 2003-го по 2016 роки провів за збірну України 98 матчів і забив 13 м’ячів.

Раніше стало відомо, що в тренерський штаб Олександра Петракова увійшли В’ячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев, Іван Баштовий, Олександр Шовковський і Андрій Анненков.