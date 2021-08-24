"У нас є крила"

Церемонія відкриття Паралімпіади у Токіо має слоган "У нас є крила". Вона розпочалася о 14:00 за київським часом.

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Паралімпіаду відкрили на Національному стадіоні у Токіо. Глядачі не змогли відвідати церемонію і на ній були присутні тільки члени делегацій та представники держав.

Церемонію відвідав Імператор Японії Нарухіто. Також був присутній Ендрю Парсонс – третій президент Міжнародного паралімпійського комітету.

Традиційно церемонія розпочалася з винесенням прапору країни-господарки Ігор – Японії.



Церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2020 / Фото Getty Images



Церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2020 / Фото Getty Images



Церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2020 / Фото Getty Images



Церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2020 / Фото Getty Images

Очолила парад країн команда біженців. Останньою на параді країн йтиме господарка Японія.

Що відомо про Паралімпіаду-2020