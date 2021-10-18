Матч відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Лобановського. Зустріч пройде 24 жовтня і розпочнеться о 17:00.

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Причина перенесення

Це пов'язано з ремонтом доріжок на НСК "Олімпійський". Дніпро-1 погодився на перенесення матчу на стадіон "Динамо" імені Лобановського.

У поточному сезоні УПЛ команда Мірчі Луческу займають перше місце в турнірній таблиці, набравши 29 очок. Дніпро-1 розташувався на четвертій сходинці, маючи в своєму активі 22 бали.