Ворскла – Шахтар 0:2

Голи: Тете, 65, Соломон, 79

Вилучення: Тіль, 29 (Ворскла)

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Перед грою Ворскла та Шахтар були сусідами у турнірній таблиці. За 11 турів "гірники" набрали 26 очок, що тільки на два більше, аніж полтавський колектив.

Відтак, у випадку поразки донеччани ризикували опуститися на третє місце. Перемога Шахтаря дозволяла команді відсікти Ворсклу від чемпіонської гонки.

У поєдинку проти Ворскли "гірникам" потрібно було реабілітуватися за болючу поразку Реалу в Лізі чемпіонів. Ворскла підходила до гри із серію 5-и поспіль матчів без поразок (4 перемоги та одна нічия).

Тіль підвів Ворсклу

Перший тайм розділився на двічі частини – до вилучення Олів'є Тіля та після того, як Ворскла залишилася у меншості. До середини першого тайму господарі контролювали м'яч та впевнено почувалися. Натомість Шахтар ніяк не міг знайти своєї гри.

Першого гострого моменту вболівальникам довелося чекати 18 хвилин. Якубу з лівого флангу навісив у штрафний "гірників" на дальню стійку, де був Пердута. Гравець Ворскли відразу пробив у ближній кут, але Трубін встиг зреагувати.

Гості мали нагоду на 28 хвилині: Марлос міг вивести партнера на рандеву з Різником, але затягнув атаку й в підсумку пробив у руки голкіперу. Відразу після цього Ворскла відповіла гострим моментом у Тіля.

Рангел віддав чудову розрізну передачу у штрафний: Тіль пошив у дурні захисників, але відпустив м'яч. Олів'є намагався пробити у падінні та влетів у Трубіна. Арбітр вирішив показати Тілю гірчичник, який став для гравця другим – вилучення.

Відео вилучення Тілля



Після цього Ворскла почала грати в простий футбол на відбій. Шахтар мав декілька перспективних нагод до завершення тайму. Двічі переграти Різника намагався Фернандо та одного разу Педрінью. Проте м'яч так і не побував у воротах Ворскли.

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Шахтар дотиснув Ворсклу

Шахтар також у матчі зіткнувся з кадровими втратами, хоч і не залишився у меншості. Через ушкодження гру в другому таймі не змогли продовжити Педрінью і Тарас Степаненко.

Ворскла трималася, проте на 65-й хвилині Шахтар втілив чисельну більшість у результат. Сікан чудово віддав на Соломона, який з меж штрафного виконав простріл. Різник відбив м'яч, після чого Тете відправив його у ворота.

Відео голу Тете



До голу Шахтаря після єдиноборств на полі ледь не летіли іскри, а після м'яча Тете – градус гри ще більше підвищився. "Гірники" багато фолили й за кожне порушення правил полтавці вимагали в арбітра картку для суперника. Проте Сергій Бойко не карав гостей.

Долю протистояння вирішив гол Соломона на 79 хвилині. Гравець Шахтаря красиво обігрався з Марлосом, після чого завдав красивого удару в нижній кут. Різник не зміг врятувати партнерів.

Відео голу Соломона

Завдяки перемозі Шахтар 29 очок і зрівнявся з лідером сезону – Динамо. Проте кияни свій матч 12-го туру зіграють 24 жовтня проти Дніпра-1. Ворскла залишилася третьою, але може поступитися місцем Дніпру-1.