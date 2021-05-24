Нічия України, перемога Ферстаппена, фінал топ-чемпіонатів: головні новини спорту 23 травня

Збірна України з футболу зіграла внічию з бахрейном в товариському матчі. Макс Фесртаппен переміг на гран-прі Монако у Формулі-1. В топ-чемпіонатах відбулися останні тури. Такими були головні новини у світі спорту в неділю, 23 травня

Україна зіграла внічию з Бахрейном

Збірна України в товариському матчі зіграла внічию з Бахрейном. Врятуватися від поразки українцям вдалося на 90+1 хвилині завдяки голу Циганкова.

Це четвертий поспіль матч, який Україна закінчує з рахунком 1:1.

Ферстаппен переміг на гран-прі Монако

На гран-прі Монако перемогу здобув Макс Ферстаппен. Пілот Red Bull стартував з другої позиції. Але на першій нікого не було, адже Шарль Леклер, який напередодні здобув поул-позишн, не зумів стартувати.

Ця перемога дозволила Ферстаппену піднятися на першу місце в особистому заліку пілотів. Адже Льюїс Хемілтон фінішував лише сьомим.

Результати топ-чемпіонатів

Челсі та Ліверпуль пробилися в топ-4 АПЛ і зіграють в Лізі чемпіонів наступного сезону. Лестер зіграє в Лізі Європи. Як і Вест Хем

Лілль став чемпіоном Франції. ПСЖ фінішував другим. Монако – третє.

Аталанта програла Мілану боротьбу за друге місце. І фінішувала лише третьою. Четвертим в чемпіонаті Італії став Ювентус.

Яя Туре покинув Олімпік

Колишній гравець Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре покинув донецький Олімпік. Він працював помічником тренера, і був у трьох тренерських штабах в клубі. Але пробув у Олімпіку лише 4 місяці.