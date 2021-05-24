Нічия України, перемога Ферстаппена, фінал топ-чемпіонатів: головні новини спорту 23 травня

Збірна України з футболу зіграла внічию з бахрейном в товариському матчі. Макс Фесртаппен переміг на гран-прі Монако у Формулі-1. В топ-чемпіонатах відбулися останні тури. Такими були головні новини у світі спорту в неділю, 23 травня
Україна зіграла внічию з Бахрейном
Збірна України в товариському матчі зіграла внічию з Бахрейном. Врятуватися від поразки українцям вдалося на 90+1 хвилині завдяки голу Циганкова.
Це четвертий поспіль матч, який Україна закінчує з рахунком 1:1.
Ферстаппен переміг на гран-прі Монако
На гран-прі Монако перемогу здобув Макс Ферстаппен. Пілот Red Bull стартував з другої позиції. Але на першій нікого не було, адже Шарль Леклер, який напередодні здобув поул-позишн, не зумів стартувати.
Ця перемога дозволила Ферстаппену піднятися на першу місце в особистому заліку пілотів. Адже Льюїс Хемілтон фінішував лише сьомим.
Результати топ-чемпіонатів
- Челсі та Ліверпуль пробилися в топ-4 АПЛ і зіграють в Лізі чемпіонів наступного сезону. Лестер зіграє в Лізі Європи. Як і Вест Хем
- Лілль став чемпіоном Франції. ПСЖ фінішував другим. Монако – третє.
- Аталанта програла Мілану боротьбу за друге місце. І фінішувала лише третьою. Четвертим в чемпіонаті Італії став Ювентус.
Яя Туре покинув Олімпік
Колишній гравець Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре покинув донецький Олімпік. Він працював помічником тренера, і був у трьох тренерських штабах в клубі. Але пробув у Олімпіку лише 4 місяці.