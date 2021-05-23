Саме боротьба за місце в Лізі чемпіонів тривала в АПЛ до останнього туру. Ще задовго до цього Манчестер Сіті здобув чемпіонський титул, а Манчестер Юнайтед – срібні нагороди. Натомість Фулхем, Вест Бромвіч та Шеффілд Юнайтед вилетіли в Чемпіоншип.

Варте уваги Перший титул для МанСіті чи тріумф Челсі: хто переможе у фіналі Ліги чемпіонів

Тож єдина боротьба велася за потрапляння в топ-4, яке дає право зіграти в лізі чемпіонів наступного сезону. І за два місця боротьбу вели Челсі, Лестер та Ліверпуль. Першим двом було достатньо перемогти та не залежати від результатів суперників. Натомість Ліверпулю треба було не лише набирати очки, але й сподіватися на осічку суперників.

У підсумку лише Ліверпуль і переміг в останньому турі з цієї трійки, завдяки чому піднявся одразу на третє місце. І став бронзовим призером АПЛ в цьому сезоні.

Натомість Челсі програв на виїзді Астон Віллі. А Лестер поступився Тоттенхему. Хоча на початку другого тайму після дублю Варді "лисиці" були попереду. Та автогол Шмейхеля та дубль Бейла принесли перемогу "шпорам", а разом з нею і сьоме місце у турнірній таблиці, яке дає право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій.

Тож саме Лестер став невдахою в цій трійці, який у підсумку фінішував п'ятим. І наступного сезону спробує свої сили в Лізі Європи. Компанію йому складе Вест Хем Андрія Ярмоленка, який фінішував шостим.