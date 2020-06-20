У п'ятницю, 19 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Календар матчів збірної України у Лізі націй та Євро-2020

Збірна України ще до кінця 2020 року проведе всі матчі Ліги націй. Там її суперниками будуть збірні Німеччини, Іспанії та Швейцарії. А вже у 2021 році зіграє на чемпіонаті Європи.

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Календар збірної України на Євро-2020

13.06.2021 Україна – Нідерланди (Амстердам)

17.06.2021 Україна – переможець плей-офф (Бухарест)

21.06.2021 Україна – Австрія (Бухарест)

1/8 фіналу Євро-2020 відбудеться з 26-29 червня. Чвертьфінали – 2-3 липня. Півфінальні зустрічі відбуватимуться з 6-7 липня. Фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня в Лондоні.

Ліга націй

Збірна України в рамках Ліги націй зіграє проти Іспанії, Німеччини та Швейцарії. Всі матчі відбуватимуться о 21:45.

03.09.2020 Україна – Швейцарія

06.09.2020 Іспанія – Україна

10.10.2020 Україна – Німеччина

13.10.2020 Україна – Іспанія

14.11.2020 Німеччина – Україна

17.11.2020 Швейцарія – Україна

У футболістів "Руху" виявили коронавірус

Ряд футболістів "Руху" здав позитивний тест на COVID-19. Очікується офіційна заява керівництва клубу.

Гравці здавали тести перед поновленням Першої ліги, останній з яких дав кілька позитивних результатів. Точна кількість хворих гравців поки невідома.

Поновлення сезону у Першій лізі заплановано на 24 червня, в цей день "Рух" повинен приймати краматорський "Авангард".

"Маріуполь" може змінити тренера

У тренерському кріслі "Маріуполя" можуть відбутись зміни. Остап Маркевич може влаштуватись у клубі УПЛ.

Наставник є одним із головних кандидатів на посаду тренера "Маріуполя". Зараз приазовців тренує Олександр Бабич, який працює у клубі ще з 2017 року.

Додамо, що "Маріуполь" розташовується на восьмій сходинці таблиці, у їх активі 27 пунктів.

"Ворскла" несподівано перемогла "Дніпро-1"

Полтавська "Ворскла" перемогла "Дніпро-1" у матчі 27-го туру УПЛ. Обидва м'ячі забив Руслан Степанюк, він відзначився на 19-й та 48-й хвилині.

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На 6-й хвилині головний арбітр матчу Денис Шурман призначив пенальті у ворота "Ворскли" за фол проти Сергія Булеци, але потім скасував 11-метровий. На повторі видно, що Володимир Чеснаков наступив на ногу Булеці. Система VAR у цій грі не була задіяна.