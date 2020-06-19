У тренерському кріслі "Маріуполя" можуть відбутись зміни. Остап Маркевич може влаштуватись у клубі УПЛ.

Український фахівець Остап Маркевич може очолити приазовців, повідомляє Telegram-канал "Бомбардир".

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Наставник є одним із головних кандидатів на посаду тренера "Маріуполя".

Зараз приазовців тренує Олександр Бабич, який працює у клубі ще з 2017 року.

Додамо, що "Маріуполь" розташовується на восьмій сходинці таблиці, у їх активі 27 пунктів.

Тренерська кар'єра Остапа Маркевича