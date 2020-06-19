"Маріуполь" може змінити тренера: ім'я несподіваного кандидата
У тренерському кріслі "Маріуполя" можуть відбутись зміни. Остап Маркевич може влаштуватись у клубі УПЛ.
Український фахівець Остап Маркевич може очолити приазовців, повідомляє Telegram-канал "Бомбардир".
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Наставник є одним із головних кандидатів на посаду тренера "Маріуполя".
Зараз приазовців тренує Олександр Бабич, який працює у клубі ще з 2017 року.
Додамо, що "Маріуполь" розташовується на восьмій сходинці таблиці, у їх активі 27 пунктів.
Тренерська кар'єра Остапа Маркевича
- Працював головним тренером у юніорській команді "Вільяреалу". І з клубом вигравав срібні медалі чемпіонату Іспанії. Тренував іспанців до 2019 року.
- 42-річний фахівець вже очолював клуби першої ліги "Агробізнес". Клуб не надто вдало виступав під керівництвом Остапа Маркевича. У жовтні 2019 року Остап Маркевич та "Агробізнес" домовилися про розірвання контракту за згодою обох сторін.
- Очолював "Чорноморець, але покинув одеситів через фінансові проблеми у клубі.
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