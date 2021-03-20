Україна програла справу у CAS, бій Усика в Києві: новини спорту 19 березня

Джерело:24 канал
У п'ятницю, 19 березня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.
Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні 16 лютого розглянув апеляцію УАФ на рішення УЄФА про технічну поразку збірної України в матчі Ліги націй зі Швейцарією.
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Суд в Лозанні підтримав рішення про зарахування збірній України з футболу технічну поразку за матч зі Швейцарією, який так і не відбувся.
У своєму рішенні CAS відзначили, що в УЄФА дотрималися усіх необхідних правил, коли на Україну поклали відповідальність за те, шо матч не відбувся. Нашу команду тоді відправили на карантин, і можливості для перенесення матчу не було. Тому рішення про зарахування технічної поразки залишається в силі
Однак в CAS відзначили, що наша команда стала жертвою пандемії коронавірусу. Відтак не стала вимагати покрити витрати УАФ чи Швейцарської федерації футболу на проведення цього матчу.
Промоутер Едді Хірн заявив, що він не проти організувати бій Олександра Усика проти Джо Джойса в Києві. Але обом сторонам треба пришвидшити процес переговорів.
За словами Едді Хірна, бій Олександра Усика та Джо Джойса затверджений і санкціонований за тимчасовий титул. Але обидві сторони ніяк не можуть дійти згоди. Традиційно – через гроші.
Згідно з правилами WBO, в бою за звання тимчасового чемпіона гонорари потрібно вираховувати на підставі середнього офіційного заробітку в останніх трьох боях. Промоутери Усика підрахували, що вони мають скласти 93 проти 7 на користь Усика. Однак у таких випадках правила WBO передбачають мінімум для кожного бійця в розмірі 20 відсотків.
Головний тренер Вест Хема Девід Моєс поділився інформацію з лазарету команди, в тому числі і про відновлення українського вінгера Андрія Ярмоленка.
Моєс повідомив, що Ярмоленко близький до повного відновлення після травми.
Також зазначається, що 31-річний українець, ймовірно, пропустить матч з Арсеналом (21 березня), але скоро повернеться до команди.