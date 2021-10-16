На старті другого тайму при рахунку 0:1 на користь суперника Коваленко зробив результативну передачу і допоміг відзначитися Давіду Стрельца.

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А вже на 76-й хвилині Віктор оформив і свій перший гол у складі нової команди і допоміг Спеції перемогти. Вийшла насправді потужна гармата від українця. Футболіст провів лише свій третій матч за команду.

Спеція – Салертіна відеоогляд

Що відомо про Коваленка