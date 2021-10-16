Збірна Данії напряму вийшла на чемпіонат світу з футболу, вигравши вісім з восьми матчів у своїй групі із загальним рахунком 27:0. Путівку на Мундіаль команда отримала після перемоги над Австрією 12 жовтня. перед цим 9 жовтня команда зіграла проти Молдови, розгромивши суперників на виїзді 4:0 9 жовтня.

Варто побачити Сікан забив принизливий гол за Шахтар у ворота Зорі: відео

Саме перед матчем проти Молдови у збірній Данії розгорівся скандал. Виявилося, що декілька гравців команди розважалися в басейні готелю з працівницями. Про цей випадок дізналося керівництво готелю.

До скандалу виявилися причетними захисник Челсі Андреас Крістенсен, гравець Тоттенхему П'єр-Еміль Хьойберг, футболісти Лестера Каспер Шмейхель та Яннік Вестергор, а також два гравці Брентфорда Крістіан Норгор і Матіас Йенсен.

Після цього керівництво готелю розіслало працівникам лист, в якому обурився поведінкою працівниць. Хоча виявилося, що вони в басейні були у вільний від роботи час. За їх свідченнями, вони перебували окремо від футболістів, і лише згодом опинилися в одному басейні.