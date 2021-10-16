Львів – Динамо 1:4

Голи: Чіряк, 36 (п) – Буяльський, 38, Циганков, 45+1, Гармаш, 58, 83

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Наставник Динамо Мірча Луческу вирішив поберегти деяких футболістів перед грою з Барселоною у Лізі чемпіонів. Зокрема, за межами стартового складу у поєдинку проти Львова опинилися Сидорчук, Шапаренко, Караваєв та Забарний.

Щодо Львова, то команда Олега Дулуба намагається покинути зону вильоту. Тому наставник львів'ян у грі проти Динамо виставив усіх найсильніших попри втрату Енеса Махмутовича та інших центрбеків.

Швидкий обмін голами

Динамо могло виходити вперед вже на 6 хвилині. Циганков навісив у штрафний на Де Пену, який виграв верхову дуель та пробив у напрямку воріт. Голкіпер Костик відбив м'яч, після чого Супряга не влучив у порожні ворота з кількох метрів.

Після моменту на старті гри Динамо продовжило володіти м'ячем, але серйозних нагод відзначитися не мало.

Натомість Львів свій чи не єдиний вихід в атаку реалізував на 100%. Після навісу у штрафний киян Брікнер пробив головою, після чого м'яч влучив у руку Миколенка.

Катерина Монзуль після використання системи VAR вказала на пенальті. Удар з позначки впевнено реалізував хорват Чіряк – 1:0.

Відео голу Чіряка



Перевага господарів трималася всього 2 хвилини. Миколенко виправився за пропущений гол та розрізав захист Львова ідеальним пасом на Буяльського. Віталій увірвався у штрафний Костика й переграв голкіпера – 1:1.

Відео голу Буяльського



На 40 хвилині Динамо змарнувало вбивчий момент вийти вперед. Спершу Буяльський майже з воротарського майданчика не зумів пробити по воротах Костика. Після цього Віталій викотив на Де Пену, який з близької відстані запустив м'яч вище воріт.

За 4 хвилини до кінця основного часу першого тайму Луческу провів заміну: тренер Динамо посадив на лавку Супрягу й випустив Гармаша. Мабуть, тренер киян був надто розчарований грою Супряги проти Львова, що не дочекався перерви.

У компенсований час Динамо таки зуміло вийти вперед. Шепелєв знайшов коридор та віддав пас на Циганкова. Віктор увійшов у штрафний та правою ногою відправив м'яч у "дев'ятку".

Відео голу Циганкова

Важлива перемога Динамо

Після перерви Динамо вдалося закріпити перевагу. М'яч після прострілу Циганкова рикошетом від Брікнера опинився у Гармаша. Денис з близької відстані переграв голкіпера.

Відео голу Гармаша



Динамо впевнено контролювало гру й було близьким до четвертого голу, проте ледь не пропустило вдруге на 73 хвилині. Чиряк віддав п'ятою пас на Ременяка і той пробив з меж штрафного, проте в руки Бущану.

М'яч таки побував у воротах Львова вчетверте на 83 хвилині. Денис Гармаш несподівано вирішив пробити здалеку й м'яч рикошетом від Зозулі зрізався у ворота Костика.

Відео другого голу Гармаша

У підсумку Динамо перемогло Львів з розгромним рахунком і повернулося на перше місце в УПЛ. Наступний матч кияни зіграють 20 жовтня у Лізі чемпіонів з Барселоною.