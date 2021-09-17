Падіння збірної України, перемоги українців в єврокубках: головні новини спорту 16 вересня

Збірна України опустилася в рейтингу ФІФА. Мотор виграв перший матч в гандбольній Лізі чемпіонів. Прометей пройшов у фінал кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів. Такими були головні новини спорту в четвер, 16 вересня

Падіння збірної України з футболу

Збірна України з футболу не може перемогти в основний час в шостому матчі поспіль. У вересні 2021 року всі три матчі закінчилися внічию. Це відзначилося і на рейтингу збірної України – команда опустилася на 27-е місце. До цього "синьо-жовті" були на 25-у місці.

Гол у ворота Шахтаря – найкращий в Лізі чемпіонів

Шахтар у матчі проти Шерифа пропустив двічі. Перший гол забив Адама Траоре. Саме його і визнали найкращим у першому турі Ліги чемпіонів.

Поразка Зорі

Луганська Зоря з поразки стартувала у Лізі конференцій. Команда на виїзді поступилася норвезькому Буде/Глімт.

На початку другого тайму луганчани пропустили двічі. Потім ще один гол влетів у ворота Мацапури ударом здалеку. Все, на що спромоглися – гол престижу від Громова.

Забарний та Мудрик – претенденти на Golden Boy

Захисник Ілля Забарний та нападник Михайло Мудрик потрапили до топ-40 претендентів на нагороду Golden Boy, яку кожного року вручають найкращому молодому футболісту до 21 року.

Мотор стартує з перемоги в Лізі чемпіонів

Гандбольний клуб Мотор здобув перемогу в першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Команда вдома перемогла португальський Порту. Хоча за дві хвилини до кінця матчу господарі зуміли відігратися, зрівнявши рахунок.

Прометей на шляху до Ліги чемпіонів

Прометей вийшов у фінал кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів. Команда перемогла Опаву. І тепер лишилося зіграти один матч на шляху до групового етапу.