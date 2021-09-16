Україна – 27 у рейтингу ФІФА
В оновленому рейтингу від ФІФА збірна України посідає 27 місце. Україна перемістилася з 25 на 27 місце й має 1520,07 бала. Серед представників УЄФА українська команда 15.
Варте уваги Без результату та з надмірною щирістю: перші підсумки роботи Петракова у збірній України
Після оприлюднення серпневого рейтингу збірна України з новим наставником Олександром Петраковим провела три матчі й всі зіграла внічию.
Суперники "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2022 розташувалися на наступних позиціях: Франція – 4, Фінляндія – 55, Боснія і Герцеговина – 57, Казахстан – 120.
Рейтинг ФІФА
1. Бельгія – 1832,33
2. Бразилія – 1811,73
3. Англія – 1755,44
4. Франція – 1754,31
5. Італія – 1735,73
6. Аргентина – 1725,31
7. Португалія – 1674,9
8. Іспанія – 1673,68
9. Мексика – 1666,19
10. Данія – 1658,49
…
27. Україна – 1520,07