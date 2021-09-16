Мотор дуже вдало провів першу половину зустрічі. Тож на перерву запорожці пішли за переваги у п'ять м'ячів – 15:10.

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На початку другого тайму Мотор знову володів ініціативою. Але гостям вдалося вирівняти гру. І за дві хвилини до фінального свистка зрівняти рахунок – 27:27. Та все ж запорожці зуміли виграти цей матч, закинувши ще три м'ячі до фінального свистка.

Мотор – Порту 30:27

Варто відзначити, що Мотор та Порту були в одній групи Ліги чемпіонів у 2019 році. Тоді в Запоріжжі переміг Мотор, а в Португалії була зафіксована нічия.

Мотор в Лізі чемпіонів потрапив до групи B, де є вісім команд. Перші дві вийдуть у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Команди, які посядуть місця з третього по шосте, вийдуть в 1/8 фіналу. Суперниками Мотору в групі є іспанська Барселона, французький ПСЖ, румунське Динамо, німецький Фленсбург, польский Віве Кельце, угорський Веспрем та вже згаданий португальський Порту.

Наступний матч в лізі чемпіонів Мотор проведе 23 вересня проти Барселони на виїзді.