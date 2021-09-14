Левскі – Прометей 56:96 (27:15, 3:33, 8:26, 18:22)

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Баскетболісти Левскі скористалися стартовим хвилюванням гостей з України, які тільки вдруге грають у єврокубках. За першу чверть гравці столичного клубу здобули 12 очок переваги.

Неймовірний ривок Прометея

Перерви між чвертями виявилося достатньо наставнику Прометея, щоб внести всі необхідні зміни.

Підопічні Ронена Гiнзбурга за наступні 10 хвилин деморалізували суперника ривком 33:0.

Тільки на останніх секундах чверті господарі паркету спромоглися реалізувати дальнє влучання.

Піймавши кураж, Прометей продовжив впевнено диктувати свої умови.