У четвер, 12-го листопада, визначилися усі учасники чемпіонату Європи з футболу. Останні путівки на Євро-2020 вибороли чотири збірні. Огляд матчів у матеріалі Спорт 24.

Вісім команд, які подолали півфінали кваліфікації, розділені на чотири шляхи – A,B,C,D. Переможець кожного шляху гарантовано зіграє на Євро-2020, пише 24 канал. ​Це важливо Чи перенесуть Євро-2020 у Росію: відповідь УЄФА Грузія – Північна Македонія 0:1 Гол: Пандєв, 56 Грузія – Північна Македонія відеоогляд Північна Македонія потрапляє у групу C (Нідерланди, Україна, Австрія). Північна Ірландія – Словаччина 1:2 Голи: Шкріняр, 88 (авт) – Куцка, 17, Дюріш, 110 Словаччина потрапляє у групу E (Іспанія, Польща, Швеція). Сербія – Шотландія 1:1 (4:5 по пенальті) Голи: Йович, 90 – Крісті, 52 Сербія – Шотландія відеоогляд Шотландія потрапляє у групу Група D (Англія, Хорватія, Чехія). Угорщина – Ісландія 2:1 Голи: Него, 88, Собослай, 90+2 – Сігурдссон, 11 Угорщина – Ісландія відеоогляд Угорщина потрапляє у групу F (Німеччина, Франція, Португалія).