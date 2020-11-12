Євро-2020: результати матчів відбору та відео голів
У четвер, 12-го листопада, визначилися усі учасники чемпіонату Європи з футболу. Останні путівки на Євро-2020 вибороли чотири збірні. Огляд матчів у матеріалі Спорт 24.
Вісім команд, які подолали півфінали кваліфікації, розділені на чотири шляхи – A,B,C,D. Переможець кожного шляху гарантовано зіграє на Євро-2020, пише 24 канал.
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Грузія – Північна Македонія 0:1
Гол: Пандєв, 56
Грузія – Північна Македонія відеоогляд
Північна Ірландія – Словаччина 1:2
Голи: Шкріняр, 88 (авт) – Куцка, 17, Дюріш, 110
Сербія – Шотландія 1:1 (4:5 по пенальті)
Голи: Йович, 90 – Крісті, 52
Сербія – Шотландія відеоогляд
Угорщина – Ісландія 2:1
Голи: Него, 88, Собослай, 90+2 – Сігурдссон, 11
Угорщина – Ісландія відеоогляд
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