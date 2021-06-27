Перемога Ломаченка, Італія та Данія у чвертьфіналі Євро-2020: новини спорту 26 червня

Василь Ломаченко здобув перемогу над Масайоші Накатані. Італія та Данія перемогли в 1/8 фіналу Євро-2020 та вийшли у чвертьфінал. Такими були головні новини спорту в суботу, 26 червня.

Перемога Ломаченка

Василь Ломаченко повернувся в ринг перемогою над Масайоші Накатані. Бій тривав дев'ять раундів.

На початку бою в Ломаченка було розсічення на голові, через що його обличчя залило кров'ю.

У п'ятому раунді Накатані вперше опинився в нокдауні. А в дев'ятому раунді, після чергового падіння японця, арбітр вирішив зупинити бій. Ломаченко переміг технічним нокаутом.

Данія та Італія вийшли в 1/4 фіналу Євро-2020

Збірна Данії стала першим чвертьфіналістом Євро-2020. В суботу, 26 червня, данці перемогли збірну Уельсу завдяки дублю Дольберга та голам Мехле і Брейтвейта.

Одразу за нею далі пройшла Італія. Лише в додатковий італійці перемогли Австрію (2:1). Відкрив рахунок Федеріко К’єза, який на п’ятачку розібрався с захисником і відправив м’яч у сітку воріт. Згодом відзначився Маттео Пессіна. Здавалося, перемога в кишені, проте австрійці змогли перехопити ініціативу і відіграти один гол. Саша Калайджич пірнув рибкою і після подачі кутового скоротив рахунок до мінімуму.

Діана Варінська здобула "золото" Кубка світу зі спортивної гімнастики

Збірна України зі спортивної гімнастики завоювала ще три медалі у другий день фіналів етапу Кубка світу в Досі. Нагороди здобули 20-річна Діана Варінська, а також Ігор Радівілов та Петро Пахнюк.

Діана Варінська завоювала "золото" у вправі на колоді (13.200), Анастасія Бачинська стала 7-ю (11.900). 20-річна гімнастка виконала програму зі складністю 5.4, однак за виконанням українка показала найкращий результат.

Масове падіння велосипедистів на "Тур де Франс"

Діана Варінська – єдина українська спортсменка, яка вигравала медалі на усіх чотирьох етапах Кубка світу. Перед "золотом" у Досі вона виграла чотири срібні нагороди – різновисокі бруси (Варна), вправи на колоді та вільні вправи (Каїр), вправи на колоді (Осієк).

В суботу, 26 червня, стартувала одна з найбільших велогонок – "Тур де Франс". І вже на першому етапі не обійшлося без нещасного випадку.

Грандіозний завал з велосипедистів стався на першому етапі Брест – Ландерно, коли до фінішу залишалося 45 кілометрів (загальна протяжність першого етапу – 197,8 кілометра).

Один з вболівальників з плакатом необачно наблизився до траси. Група велосипедистів, яка їхала, не змогла уникнути зіткнення. Першим зіткнувся та впав німець Тоні Мартін. А за ним почали падати й інші велосипедисти.