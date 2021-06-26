Діана Варінська завоювала "золото" у вправі на колоді (13.200), Анастасія Бачинська стала 7-ю (11.900).

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20-річна гімнастка виконала програму зі складністю 5.4, однак за виконанням українка показала найкращий результат.

У фіналі вільних вправ Бачинська могла завоювати бронзову нагороду. Однак втратила її через помилку: під час виконання програми вона заступила за межі ковдри, за що українку оштрафували на 0.300 бали – 12.600.

Цікаво. Діана Варінська – єдина українська спортсменка, що вигравала медалі на усіх чотирьох етапах Кубка світу. Перед "золотом" у Досі вона виграла чотири срібні нагороди – різновисокі бруси (Варна), вправи на колоді та вільні вправи (Каїр), вправи на колоді (Осієк).

Результати чоловіків

Ігор Радівілов в опорному стрибку набрав 14.774 і став другим.

На паралельних брусах Петро Пахнюк також виграв срібло. Він набрав 15.000 балів.