Гольова машина: Левандовський повторив ще один вічний рекорд Герда Мюллера
Джерело:24 канал
Нападник Баварії Роберт Левандовський продовжує ламати рекорд. Забивний форвард Баварії добрався до ще одного легендарного рекорду видатного в минулому футболіста Герда Мюллера.
Левандовський зламав ще один рекорд Мюллера
Баварія Левандовського 14-го грудня зіграла на виїзді проти Штутгарта й виграла матч з рахунком 0:5. У цій грі Левандовський відзначився двома голами.
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У календарному 2021 році на рахунку поляка 42 голи у чемпіонаті Німеччини. Тим самим Роберт повторив рекорд Герда Мюллера, який був встановлений у 1972 році.
Левандовський все ще може перевершити досягнення Мюллера, адже до кінця 2021-го має шанс провести ще одну гру та забити рекордний гол.
У п'ятницю, 17-го грудня, Баварія вдома зіграє останній матч року проти Вольфсбурга у 17-у турі чемпіонату Німеччини.
Штутгарт – Баварія відеоогляд
У 2021 році Левандовський побив неймовірний рекорд Мюллера
- У попередньому сезоні нападник Баварії спершу повторив досягнення, яке Герд Мюллер встановив у 1972 році.
- Легенда Баварії за один сезон Бундесліги забив 40 голів.
- В останньому турі Бундесліги Левандовський забив гол Аугсбургу на 90-й хвилині гри. Роберт забив рекордний 41-й гол і перевершив досягнення Мюллера.
- У цьому сезоні 33-річний голеадор відстає від свого графіку. У попередньому розіграші Бундесліги після 16-и турів Левандовський мав на рахунку 21 гол.