Голкіпер збірної України несподівано переніс операцію
13 грудня 2021 , 19:52Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Андрія Пятова
У суботу, 11 грудня, Шахтар провів свій останній матч цього календарного року. Воротар донецького клубу Андрій Пятов одразу після цього переніс планову операцію на руці.
Одразу після операції Пятов із лікарняного ліжка звернувся до своїх фанатів.
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"Відпустка почалася не з моря... Відразу заспокою всіх, хто злякався. Все добре. Планова операція", – написав Пятов у соцмережах і показав фото прооперованої руки.
Андрій Пятов переніс операцію / Скриншоти з інстаграму воротаря
Що відомо про сезон Пятова
- Цього сезону Пятов провів 12 матчів за Шахтар у всіх турнірах. Востаннє він з'являвся на полі в поєдинку проти Шерифа в Лізі чемпіонів, але був замінений на 86-й хвилині.
- Шахтар невдало виступив у Лізі чемпіонів, де посів останнє місце у групі та залишився без єврокубкової весни. Але донецька команда завершилася першу частину чемпіонату України на першому місці, випереджаючи Динамо на два очки.