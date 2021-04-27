Голкіпер збірної України Лунін може стати одноклубником Ібрагімовича у Мілані

Мілан почав проявляти інтерес до українського голкіпера Реал Андрія Луніна. Українець може перейти у топовий клуб Серії А за однієї умови.

Несподівана цікавість із Серії А

Мадридський Реал не бачить серйозних перспектив для Андрія Луніна у своїй команді. Тому "вершкові" готові продати голкіпера з України за солідну суму.

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Влітку 2021 року "Королівський клуб" розгляне усі пропозиції щодо трансферу воротаря збірної України. 22-річним футболістом цікавились декілька клубів Ла Ліги – Бетіс, Гранада та Ейбар. Тепер у цей список ще й втрутився італійський гранд Мілан.

"Россонері" розглядають кандидатуру Луніна, як заміну нинішньому стражу воріт Джанлуїджі Доннаруммі. Андрій може переїхати у Серію А у випадку, якщо Мілану не вдасться підписати новий контракт із Доннаруммою. Його угоду з "червоно-чорними" спливає вкінці червня 2021 року.

Лунін хоче покинути Мадрид

Щодо Луніна, то з 2018 року українець лише одного разу виходив у воротах Реала в офіційних зустрічах. Його дебют стався у кубковому протистоянні проти Алькояно, у якому "вершкові" ганебно програли андердогу (2:1). Українець невпевнено зіграв у воротах та більше не виходив на футбольне поле.

Лунін вже сам заговорив, що не проти покинути іспанський гранд заради ігрової практики. Хетафе хотів орендувати голкіпера, але усі зацікавленості були лише на рівні слів.

Контракт Андрія з іспанським клубом розрахований до 30 червня 2024 року. Тому майбутній команді український голкіпер безкоштовно не дістанеться. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 3 мільйони євро.

У цьому сезоні в усіх турнірах італійський воротар Доннарумма провів у футболці Мілана 43 матчі, у яких пропустив 54 голи та 10 поєдинків провів на нуль.