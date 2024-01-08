Компанії його родини виграли тендери на загальну суму 3.2 мільярда гривень. Підприємця підозрюють в розкраданні близько половини цієї суми, що стосувалась постачання одягу для військових.
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Реакція Кравця на скандал з родиною Гринкевичів
Після цього в мережі виплило багато фактів, які підтверджують, що члени родини зробили чимало дорогих покупок у 2023 році, вже після укладених договорів з Міноборони, які не співпадають з їх офіційними доходами. Якщо вину буде доведено, то Ігорю Гринкевичу загрожує позбавлення волі до 8 років.
Колишній форвард збірної України та Динамо, а нині радник президента "біло-синіх" з питань розвитку дитячо-юнацького футболу Артем Кравець відреагував на скандал навколо родини Гринкевичів. Він виразив обурення щодо ганебної ситуації.
Наживатися на смертях українців… Ось за це бореться вся Україна. Як таких земля носить?!
– написав Кравець.