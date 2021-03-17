Гольфіста Тайгера Вудса виписали з лікарні після ДТП

Джерело:твітер Тайгера Вудса
Відомого гольфіста Тайгера Вудса нарешті виписали зі шпиталю. 23 лютого спортсмен потрапив в автомобільну аварію.
Лікування у Лос-Анджелесі тривало близько трьох тижнів. Зараз гольфіст повернувся додому у Флориду, де буде продовжувати своє відновлення.
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Радий повідомити, що вже повернувся додому і продовжую відновлюватися. Вдячний за слова підтримки, які отримав за кілька останніх тижнів. Дякую неймовірним хірургам, лікарям, медсестрам та іншим медичним працівникам. Відновлюватимуся вдома і працюватиму над тим, щоб ставати сильнішими з кожним днем,
– написав Вудс.
23 лютого прихильники гольфіста були шоковані аварією за участю Тайгера. Сталась вона у вівторок вранці у місті Ранчо Палос Вердес, Лос-Анджелес (США). Спортсмен не міг самотужки вийти з автомобіля. Тому рятувальникам довелось розрізати автівку.
Відомо, що Вудс не впорався із керуванням автомобіля та перевернувся. У Тайгера діагностували травми ноги. Спортсмена прооперували, встановивши металевий стрижень у травмовану ногу.