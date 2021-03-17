Известного гольфиста Тайгера Вудса наконец выписали из госпиталя. 23 февраля спортсмен попал в автомобильную аварию.

Восстановление Вудса

Лечение в Лос-Анджелесе длилось около трех недель. Сейчас гольфист вернулся домой во Флориду, где будет продолжать свое восстановление.

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Рад сообщить, что уже вернулся домой и продолжаю восстанавливаться. Благодарен за слова поддержки, которые получил за несколько последних недель. Спасибо невероятным хирургам, врачам, медсестрам и другим медицинским работникам. Буду восстанавливаться дома и работать над тем, чтобы становиться сильнее с каждым днем,

– написал Вудс.