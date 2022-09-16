Названі 40 претендентів на премію Golden Boy 2022: список кандидатів та хто фаворит

Наприкінці року футбольні вболівальники дізнаються найкращого молодого гравця минулого сезону. У списку номінантів залишаються чотири гравці Барселони.

На початку грудня очікується чергове вручення нагороди Golden Boy. Ця премія розігрується італійським виданням Tuttosport.

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Її може отримати будь-який гравець європейської команди, якому 21 або менше років. Спершу організатори публікують список із 100 кандидатів, а потім щомісячно відсіюють гравців.

Чотири представника Барселони

За номінантів можна голосувати на сайті Tuttosport. Наразі видання залишило у списку претендентів 40 футболістів:

Педрі, Гаві, Ансу Фаті, Алехандро Бальде (Барселона)

Джамал Мусіала, Раян Гравенберх, Матіс Тель (Баварія)

Джованні Рейна, Карім Адеємі, Джуд Беллінгем (Боруссія Д)

Фабіо Карвальо, Харві Елліотт (Ліверпуль)

Лука Сучіч, Йошко Гвардіол (Лейпциг)

Расмус Хойлунд, Джорджо Скальвіні (Аталанта)

Ніко Гонсалес, Юнус Муса (Валенсія)

Фабіо Сілва, Себастьяно Еспозіто (Андерлехт)

Едуардо Камавінга (Реал)

Нуну Мендеш (ПСЖ)

Фабіо Міретті (Ювентус)

Ентоні Еланга (Манчестер Юнайтед)

Маркіньос (Арсенал)

Раян Броббі (Аякс)

Маттео Кансельєрі (Лаціо)

Жуніор Лукеба (Ліон)

Єремі Піно (Вільярреал)

Енріке Араужо (Бенфіка)

Нікола Залевскі (Рома)

Ансгар Кнауфф (Айнтрахт)

П'єро Мартин Хінкапі (Баєр)

Хаві Сімонс (ПСВ)

Дестіні Удогі (Удінезе)

Кіліан Сілділіа (Фрайбург)

Вілфрід Ньонто (Лідс)

Ян Тільман (Кельн)

Беньямін Шешко (Зальцбург)

Мартін Батурина (Динамо Загреб)

Вже у середині жовтня цей список скоротиться до 20 гравців. Головними фаворитами є Гаві (Барселона), Джамал Мусіала (Баварія), Карім Адеємі (Боруссія Д) та Едуардо Камавінга (Реал).

Переможці Golden Boy

Нагорода видається з 2003 року. Останнім її власником став Педрі з Барселони, котрого визнали найкращим у 2021-му. Повний список виглядає так: