В начале декабря ожидается очередное вручение награды Golden Boy. Эта премия разыгрывается итальянским изданием Tuttosport.
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Ее может получить любой игрок европейской команды, которому 21 или менее лет. Сначала организаторы публикуют список из 100 кандидатов, а затем ежемесячно отсеивают игроков.
Четыре представителя Барселоны
За номинантов можно проголосовать на сайте Tuttosport. Издания оставило в списке претендентов 40 футболистов:
- Педри, Гави, Ансу Фати, Алехандро Бальде (Барселона)
- Джамал Мусиала, Райан Гравенберх, Матис Тель (Бавария)
- Джованни Рейна, Карим Адейеми, Джуд Беллингем (Боруссия Д)
- Фабио Карвальо, Харви Эллиотт (Ливерпуль)
- Лука Сучич, Йошко Гвардиол (Лейпциг)
- Расмус Хойлунд, Джорджо Скальвини (Аталанта)
- Нико Гонсалес, Юнус Муса (Валенсия)
- Фабио Силва, Себастьяно Эспозито (Андерлехт)
- Эдуардо Комавинга (Реал)
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Фабио Миретти (Ювентус)
- Энтони Эланга (Манчестер Юнайтед)
- Маркиньос (Арсенал)
- Райан Бробби (Аякс)
- Маттео Кансельери (Лацио)
- Жуниор Лукеба (Лион)
- Йереми Пино (Вильярреал)
- Энрике Араужо (Бенфика)
- Никола Залевски (Рома)
- Ансгар Кнауфф (Айнтрахт)
- Пьеро Мартин Хинкапи (Байер)
- Хави Симонс (ПСВ)
- Дестини Удоги (Удинезе)
- Килиан Силдилиа (Фрайбург)
- Уилфрид Ньонто (Лидс)
- Ян Тильман (Кельн)
- Беньямин Шешко (Зальцбург)
- Мартин Батурина (Динамо Загреб)
Уже в середине октября этот перечень сократится до 20 игроков. Главными фаворитами являются Гави (Барселона), Джамал Мусиала (Бавария), Карим Адеем (Боруссия Д) и Эдуардо Камавинга (Реал).
Победители Golden Boy
Награда выдается с 2003 года. Последним ее владельцем стал Педри из Барселоны, которого признали лучшим в 2021 году. Полный список выглядит так:
- 2003 – Рафаэль ван дер Ваарт (Аякс)
- 2004 – Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед)
- 2005 – Лионель Месси (Барселона)
- 2006 – Сеск Фабрегас (Арсенал)
- 2007 – Серхио Агуэро (Атлетико)
- 2008 – Андерсон (Манчестер Юнайтед)
- 2009 – Алешандре Пато (Милан)
- 2010 – Марио Балотелли (Интер)
- 2011 – Марио Гетце (Боруссия Д)
- 2012 – Иско (Малаго)
- 2013 – Поль Погба (Ювентус)
- 2014 – Рахим Стерлинг (Ливерпуль)
- 2015 – Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед)
- 2016 – Ренату Саншеш (Бавария)
- 2017 – Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- 2018 – Маттиас Де Лигт (Аякс)
- 2019 – Жоау Фелиш (Атлетико)
- 2020 – Эрлинг Холанд (Боруссия Д)
- 2021 – Педри (Барселона)