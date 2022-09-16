В начале декабря ожидается очередное вручение награды Golden Boy. Эта премия разыгрывается итальянским изданием Tuttosport.

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Ее может получить любой игрок европейской команды, которому 21 или менее лет. Сначала организаторы публикуют список из 100 кандидатов, а затем ежемесячно отсеивают игроков.

Четыре представителя Барселоны

За номинантов можно проголосовать на сайте Tuttosport. Издания оставило в списке претендентов 40 футболистов:

  • Педри, Гави, Ансу Фати, Алехандро Бальде (Барселона)
  • Джамал Мусиала, Райан Гравенберх, Матис Тель (Бавария)
  • Джованни Рейна, Карим Адейеми, Джуд Беллингем (Боруссия Д)
  • Фабио Карвальо, Харви Эллиотт (Ливерпуль)
  • Лука Сучич, Йошко Гвардиол (Лейпциг)
  • Расмус Хойлунд, Джорджо Скальвини (Аталанта)
  • Нико Гонсалес, Юнус Муса (Валенсия)
  • Фабио Силва, Себастьяно Эспозито (Андерлехт)
  • Эдуардо Комавинга (Реал)
  • Нуну Мендеш (ПСЖ)
  • Фабио Миретти (Ювентус)
  • Энтони Эланга (Манчестер Юнайтед)
  • Маркиньос (Арсенал)
  • Райан Бробби (Аякс)
  • Маттео Кансельери (Лацио)
  • Жуниор Лукеба (Лион)
  • Йереми Пино (Вильярреал)
  • Энрике Араужо (Бенфика)
  • Никола Залевски (Рома)
  • Ансгар Кнауфф (Айнтрахт)
  • Пьеро Мартин Хинкапи (Байер)
  • Хави Симонс (ПСВ)
  • Дестини Удоги (Удинезе)
  • Килиан Силдилиа (Фрайбург)
  • Уилфрид Ньонто (Лидс)
  • Ян Тильман (Кельн)
  • Беньямин Шешко (Зальцбург)
  • Мартин Батурина (Динамо Загреб)

Уже в середине октября этот перечень сократится до 20 игроков. Главными фаворитами являются Гави (Барселона), Джамал Мусиала (Бавария), Карим Адеем (Боруссия Д) и Эдуардо Камавинга (Реал).

Победители Golden Boy

Награда выдается с 2003 года. Последним ее владельцем стал Педри из Барселоны, которого признали лучшим в 2021 году. Полный список выглядит так:

  • 2003 – Рафаэль ван дер Ваарт (Аякс)
  • 2004 – Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед)
  • 2005 – Лионель Месси (Барселона)
  • 2006 – Сеск Фабрегас (Арсенал)
  • 2007 – Серхио Агуэро (Атлетико)
  • 2008 – Андерсон (Манчестер Юнайтед)
  • 2009 – Алешандре Пато (Милан)
  • 2010 – Марио Балотелли (Интер)
  • 2011 – Марио Гетце (Боруссия Д)
  • 2012 – Иско (Малаго)
  • 2013 – Поль Погба (Ювентус)
  • 2014 – Рахим Стерлинг (Ливерпуль)
  • 2015 – Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед)
  • 2016 – Ренату Саншеш (Бавария)
  • 2017 – Килиан Мбаппе (ПСЖ)
  • 2018 – Маттиас Де Лигт (Аякс)
  • 2019 – Жоау Фелиш (Атлетико)
  • 2020 – Эрлинг Холанд (Боруссия Д)
  • 2021 – Педри (Барселона)