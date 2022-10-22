Чемпіон на полі та поза ним: Шевченко отримав нагороду від Golden Boy

Італійське видання Tuttosport нагородило переможців премії Golden Boy-2022. Одну з нагород отримав колишній наставник збірної України Андрій Шевченко.

Український тренер був нагороджений за досягнення, які здобув ще за часів кар'єри футболіста. Тепер нагорода Golden Boy Career Award прикрашатиме поличку усіх нагород у будинку Андрія Шевченка.

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Ще одна нагорода для Шеви

Італійське видання виділило старання та роботу Шевченка під час війни в Україні. Андрій Миколайович, спілкується з іноземною пресою, відвідує благодійні заходи, допомагає фінансово, а його дім був тимчасовим притулком для українських переселенців, які через окупанта втратили домівку.

Один із найсильніших і найулюбленіших гравців кінця 90-х і початку нового тисячоліття. Це визнання за його видатну кар'єру, а також за щоденні зусилля щодо допомоги Україні та досягнення світу,

– йдеться у новині Tuttosport.

Нагадаємо, що напередодні перший амбасадор платформи UNITED 24 Шевченко виступив із промовою на врученні "Золотого м'яча-2022".

Шева пожертвував своєю тренерською кар'єрою, щоб віддати усі свої сили на допомогу Україні у війні проти Росії.