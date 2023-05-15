Чотири м'ячі влетіло у ворота Труа. Натомість гості не спромоглись забити бодай гол престижу. Фінальний свисток судді зафіксував переконливу перемогу Ренна 4:0, пише 24 Канал.

До теми Під Бахмутом загинув французький журналіст Арман Солдін, який свого часу виступав за Ренн

Пам'ять про загиблого журналіста житиме вічно

Цікаво, що у першому таймі господарі забили лише одного разу. А вже у другій 45-хвилинці тричі засмутили голкіпера суперника.

Перед стартовим свистком команди зібрались у центральному колі, аби разом із уболівальниками, які зібрались на трибунах, вшанувати хвилиною мовчання та оплесками пам'ять загиблого на війні в Україні французького журналіста Армана Солдіна. Представник ЗМІ свого часу пограв у структурі футбольного клубу Ренн.

Хвилина оплесків у пам'ять про Армана Солдіна: дивіться відео

Арман був вихованцем клубу, де виступав за команди U-13 та U-15. Далі у житті Солдіна розпочався журналістський шлях.

Представник ЗМІ загинув 9 травня внаслідок ракетного обстрілу біля Часового Яру. Обстріл був на околиці міста, неподалік від найгарячішої точки війни Бахмута.

Відзначимо, що Ренн через свої соцмережі висловив свої співчуття сім'ї загиблого журналіста одразу після того, як дізнався цю страшну звістку з фронту.Солдін став 57-м представником медіа, який загинув від ворожого снаряду на війні.

Також на трибунах "Руазон-Парк" моожна було помітити плакати з його зображенням.



Ренн вшанував пам'ять Армана Солдіна / Фото з твітеру французького клубу