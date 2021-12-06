Голанд ні за що не перейде в Манчестер Юнайтед: легенда МЮ "зламав" трансфер 20 років тому

Аномальний за результативністю Ерлінг Голанд став однією з трансферних цілей європейських грандів. Придбати нападника Боруссії Дортмунд прагне Манчестер Юнайтед. Трансфер начебто готуються провернути вже взимку. Але ми знаємо, чому Голанд відмовить "червоним дияволом". Або принаймні, чому він повинен це зробити.

Батько Голанда – ключ успішних переговорів

Великий вплив на кар'єру футболіста Голанда має його батько Альф-Інге Голанд. Він контролює розвиток кар'єри свого сина і без згоди Альф-Інге не може відбутися жоден трансфер.

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Простими словами, щоб Голанд перейшов в інший клуб, повинен погодитися сам футболіст, агент Міно Райола та батько гравця. Клуби, які ведуть переговори, мають другорядне значення.

Під час трансферу норвежця у Боруссію із Зальцбурга Альф-Інге та агент Райо добряче "подоїли" Боруссію. Агент отримав 15 мільйонів євро комісії, а батько – 10.

За інформацією ЗМІ, у контракті Ерлінга з "джмелями" прописані відступні у розмірі 75 мільйонів євро. Саме стільки МЮ доведеться заплатити німцям, щоб викупити контракт нападника.

Окрім цього, потенційному покупцю доведеться заплатити 60 мільйонів євро комісії – 40 мільйонів євро Райолі та 20 мільйонів євро – батьку Голанда.



Альф-Інге та Ерлінг Голанди / Фото Imago

Новим учасником переговорів буцімто може стати тренер МЮ Ральф Рангнік, який добре знайомий з Альфом-Інге. Йому буцімтво обіцяють 10 мільйонів євро, якщо він вмовить Голанда переїхати у Манчестер. Хоча сам Рангнік вже спростував цю інформацію.

Чому ж Голанд не перейде в МЮ

Якщо в батька футболіста Альфа-Інге Голанда добра пам'ять, то він навряд чи дозволить своєму сину перейти в Манчестер Юнайтед. Причина в тому, що легенда МЮ Рой Кін обігравав кар'єру Голанду-старшому.

У 2001 році Манчестер Сіті Голанда зустрівся у дербі з Манчестер Юнайтед Роя Кіна. У Роя Кіна було завдання помститися Голанду за інцидент у 1997 році, коли норвежець звинуватив Роя у симуляції.

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Під час млявого матчу Кін влетів у коліно Голанда шипованою підошвою бутси. Рефері вп'яте у своїй кар'єрі вилучив Роя, хоч той і не сперечався. Із самовдоволеним виразом обличчя він покинув поле.

Голанд спробував повернутися у футбол після операцій, але біль у коліні не дозволив йому це зробити. Футболіст повісив бутси на цвях.

Рой Кін ніколи не приховував, що хотів помститися Голанду, згадавши про це у своїй біографії. То чи дозволить Альф-Інге перейти своєму сину Ерлінгу в клуб, легенда якого обірвала йому кар'єру?