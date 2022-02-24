Бенфіка – Аякс 2:2

Голи: Алле, 26 (авт.), Яремчук, 72 – Тадич, 18, Алле, 29

Роман Яремчук не потрапив у стартову одинадцятку Бенфіки. Команди доволі обережно розпочали поєдинок, не ставши форсувати події, пише 24 канал.

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Вертонген головою замкнув передачу у штрафному суперника, але пробив прямо туди, де перебував голкіпер.

Аякс гостріше діяв на старті поєдинку. Ентоні пробив по центру воріт – Влаходімос вдруге продемонстрував свою майстерність у рамці своїх володінь.

На 18-й хвилині чудову контратаку продемонстрували гості. Марзаві відібрав м'яч у суперника, обігрався у стіночку з партнером по команді та зробив верхову передачу у центр штрафного "орлів. Захист португальців повністю загубив вільного Тадича, який на самоті ударом в один дотик ефектно відправив м'яч у сітку воріт – 0:1.

Відео голу Тадича

Менше десяти хвилин знадобилось господарям, щоб зрівняти цифри на табло. Але не без допомоги суперника.

Засмутив обох голкіперів

Удари Вертонгена двічі були заблоковані захисниками, але м'яч знову відлетів у ноги Яна. Футболіст Бенфіки прострілив у воротарський Аякса, м'яч зачепив ногу Алле та від нього залетів у сітку воріт – 1:1 курйозний автогол найкращого бомбардира нідерландців.

Відео автоголу Алле

Через три хвилини Алле реабілітувався в очах рідних уболівальників. З першим ударом Себастьєна впорався голкіпер, але відбив перед собою. М'яч відлетів прямо під удар Алле, який вивів Аякс уперед – 1:2.

Відео другого голу Аякса

Ще один небезпечний момент був біля воріт Бенфіки, але спершу м'яч влучив у стійку, а згодом Алле пробив повз ворота.

Саме з рахунком 1:2 закінчилась перша частина цікавого матчу.

Активний початок

Команди активно розпочали другий тайм. Головна зірка Бенфіки Нуньєс спробував швидко зробити рахунок 2:2, але м'яч після його удару пролетів поруч зі стійкою.

Влаходімос врятував свою команду після удару Мазраві з меж штрафного.

Зірковий час Яремчука

На 62-й хвилині на полі з'явився Роман Яремчук, замінивши Евертона.

Десять хвилин знадобилось українському нападнику, щоб зрівняти рахунок для Бенфіки. Яремчук дограв епізод до кінця, добіг на добивання та головою відправив м'яч у сітку воріт Аякса – 2:2.

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Відео голу Яремчука

Міг Яремчук раніше записати своє прізвище на табло, якби дотягнувся до класної передачі.

Емоції брати гору над футболістами, могли команди дограти матч у меншості. Але головний суддя виявився добрим до гравців та не витягнув червону картку з кишені.

Бенфіка та Аякс розписали бойову мирову 2:2 у красивому матчі в Лісабоні.