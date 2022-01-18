Гол у ворота України визнали найкращим на п'ятий ігровий день гандбольного Євро-2022

Збірна України з гандболу програла всі три матчі на чемпіонаті Європи 2022. Та покинула турнір. Але наша команда запам'яталася красивими голами.

Збірна України програла усі три матчі в групі. Спочатку в перший день наша команда поступилася Сербії. Згодом програла Франції. А на п'ятий ігровий день "синьо-жовті" зіграли проти Хорватії.

Детальніше Збірна України з гандболу достроково вилетіла з чемпіонату Європи

Саме гол з матчу Україна – Хорватія і став найкращим на п'ятий ігровий день турніру. Його забив Маріно Марич. При цьому зробив він це в боротьбі проти двох суперників, перебуваючи спиною до воріт.

В топ-5 опинився кидок українця Дмитра Гориги. У тому ж матчі проти хорватів він завдав потужного кидка в "дев'ятку" воріт суперників.

Відео топ-5 найкращих голів на п'ятий день Євро-2022

Варто додати, що ще один епізод з матчу Україна – Хорватія потрапив до переліку найкращих сейвів. Його зробив хорватський воротар Мате Суньїч після кидка Дмитра Ільченка.

Відео топ-5 найкращих сейвів