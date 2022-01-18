Сборная Украины проиграла все три матча в группе. Сначала в первый день наша команда уступила Сербии. Впоследствии проиграла Франции. А на пятый игровой день "сине-желтые" сыграли против Хорватии.

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Именно гол с матча Украина – Хорватия и стал лучшим на пятый игровой день турнира. Его забил Марино Марич. При этом он сделал это в борьбе против двух соперников, находясь спиной к воротам.

В топ-5 оказался бросок украинца Дмитрия Горыги. В том же матче против хорватов он нанес мощный бросок в "девятку" ворот соперников.

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Следует добавить, что еще один эпизод из матча Украина – Хорватия попал в список лучших сейвов. Его совершил хорватский вратарь Мате Суньич после броска Дмитрия Ильченко.

Видео топ-5 лучших сэйвов