Бомбардирські гени батька: гол сина Шевченка вивів Вотфорд у фінал Кубка ліги – відео

Крістіан Шевченко продовжує демонструвати вражаючу форму. Юний форвард став одним з творців успіху Вотфорда U-17.

У вівторок, 27 лютого, відбувся півфінальний матч Кубка ліги професійного розвитку U-17 між командами Вотфорд та Бернлі. У складі "шершнів" на поле вийшов Крістіан Шевченко.

Читайте також "Повинен бути виклик": Шевченко розповів, коли його син з'явиться у збірній України

Шевченко знову забиває

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь Вотфорда. Левова частка в перемозі "шершнів" належить юному Шевченку. На 61-й хвилині матчу Крістіан забив перший гол у ворота Бернлі. Форвард відгукнувся на фланговий простріл та за допомогою рикошету пробив повз голкіпера.

Відео голу Крістіана Шевченка

Зазначимо, що це вже четвертий гол Шевченка-молодшого за Вотфорд. У фіналі турніру його команда зустрінеться з переможцем пари Кру Александра – Флітвуд.

Раніше ми повідомляли, що гол Крістіана потрапив до номінації на найкращий гол січня серед команд академії Вотфорда.