Замість Зорі – Ворскла

Ворскла на своєму офіційному сайті повідомила про домовленість з Віктором Скрипником щодо призначення його головним тренером команди.

До речі Ворскла зіграє домашні матчі Ліги конференцій за межами України

Повідомляється, що сторони погодили останні деталі майбутньої трудової угоди. Спеціаліст має приступити до роботи 1 липня. Деталі контракту не розкриваються.

Раніше Ворскла вирішила не підписувати новий контракт з Юрієм Максимовим.

Перед цим фахівець упродовж трьох сезонів був тренером Зорі, з якою двічі фінішував третім і одного разу – четвертим – у сезоні-2021/2022, який було завершено достроково через повномасштабне вторгнення Росії.

Контракт Скрипника із Зорею закінчується 30 червня.

Ворскла, яку очолив Скрипник, закінчила сезон-2021/2022 на п'ятій позиції. Однак, як і луганці, виступить у єврокубках – з другого раунду Ліги Конференцій.

Що відомо про тренера