"Такі хлопці потрібні нашому клубу"
Англійський клуб продовжив відпустку до 10 липня для футболістів, які зіграли за свої національні команди. У цей список потрапив захисник Віталій Миколенко, який відіграв за збірну України у плей-офф відбору ЧС-2022 та Ліги націй.
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Однак українському легіонеру не знадобилось стільки часу на відпочинок. Миколенко вже відновив тренувальний процес у залі.
Уболівальники Евертона відзначили таку працьовитість Віталія та поставили усім у приклад українця. ще по ходу чемпіонату фанати запевняли, що у майбутньому Миколенко стане одним із найкращих у команді.
Саме такі хлопці потрібні нашому клубу,
– зауважили фанати.
Миколенко відновив тренувальний процес / Фото EFC DAILY
В Евертона вже заплановані два контрольні спаринги у підготовці до нового сезону АПЛ. "Іриски" зіграють проти лондонського Арсенала (17 липня) та американської Міннесоти Юнайтед (21 липня).
Матчем проти Челсі клуб Миколенка розпочне новий сезон АПЛ, який відбудеться 6 серпня.
Миколенко закріплюється в Евертоні
- У перший день 2022 року Віталій Миколенко став гравцем Евертона.
- За англійський клуб український захисник відіграв вже 16 матчів, у яких відзначився дебютним голом.
- Контракт українця з "ірисками" розрахований до кінця червня 2026-го.