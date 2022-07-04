"Такі хлопці потрібні нашому клубу"

Англійський клуб продовжив відпустку до 10 липня для футболістів, які зіграли за свої національні команди. У цей список потрапив захисник Віталій Миколенко, який відіграв за збірну України у плей-офф відбору ЧС-2022 та Ліги націй.

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Однак українському легіонеру не знадобилось стільки часу на відпочинок. Миколенко вже відновив тренувальний процес у залі.

Уболівальники Евертона відзначили таку працьовитість Віталія та поставили усім у приклад українця. ще по ходу чемпіонату фанати запевняли, що у майбутньому Миколенко стане одним із найкращих у команді.

Саме такі хлопці потрібні нашому клубу,

– зауважили фанати.



Миколенко відновив тренувальний процес / Фото EFC DAILY

В Евертона вже заплановані два контрольні спаринги у підготовці до нового сезону АПЛ. "Іриски" зіграють проти лондонського Арсенала (17 липня) та американської Міннесоти Юнайтед (21 липня).

Матчем проти Челсі клуб Миколенка розпочне новий сезон АПЛ, який відбудеться 6 серпня.

Миколенко закріплюється в Евертоні