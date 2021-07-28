Нове обмеження стосується усіх клубів, які виступають в Англії чоловічі, жіночі та навіть аматорські.

Керівництво клубів отримало поради щодо гри головою футболістів. Мова йде про "потужні удари". Тренування таких моментів запропоновано обмежити до десяти в тиждень. Це удари головою по м'ячу після пасу з понад 35 метрів, а також після подач з кутового чи штрафного. При цьому аматорським клубам запропонували обмежити подібні тренування лише один раз на тиждень.

До теми Знайшли простий спосіб зменшити ризик деменції

Надалі клуби мають отримати тренерські практики, щоб допомогти розробити техніку руху головою з використанням меншої сили, наприклад, кидання м'яча в голову замість удару ногами, а також удар головою стоячи замість стрибка з розгону.

Нові обмеження почнуть діяти вже з сезону, який стартує невдовзі. Однак обмеження стосуватимуться лише тренувального процесу. Обмеження жодним чином не має вплинути на саму гру.

Такі обмеження вирішили ввести, щоб уникнути ризику травм головного мозку у футболістів, яке може призвести до деменції.

Смерть Джеффа Астла

19 січня 2002 року на 60-му році життя помер Джефф Астл. За висновком коронера, смерть сталася внаслідок проблем з головним мозком, причиною яких була велика кількість мікротравм, отриманих під час футбольної кар'єри. Нападник багато грав головою, що з огляду на відносну важкість шкіряних м'ячів, які використовувалися в роки його ігрової кар'єри, особливо за умов вологого поля, регулярно призводило до невеликих струсів мозку. Смерть було кваліфіковано як таку, що сталася внаслідок професійних травм.

Ще у 2018 році Лондонська школа гігієни та тропічної медицини, Лондонський університет Королеви Марії та Інститут медицини професій вирішили провести дослідження стану здоров'я понад 300 колишніх футболістів. Головна мета – встановити настільки небезпечним для мозку є часті удари головою м'яча. Тоді планувалося провести над футболістами віком від 50 до 70 років низку тестів, щоб оцінити їхні фізичні та когнітивні здатності. При цьому окремо планувалося досліджувати центральних захисників і нападників та решту гравців. Адже саме захисники та форварди найчастіше грають головою.

Причиною такого дослідження стала опублікована у 2017 році праця фахівці Університетського коледжу Лондона та Університету Кардіффа, які дослідили мозок п'ятьох професійних футболістів та одного любителя. В середньому ці чоловіки грали в футбол протягом 26 років - і у всіх після 60 років почали проявлятися ознаки старечого недоумства. Під час посмертного розтину медики виявили у чотирьох з них ознаки хронічної травматичної енцефалопатії, також відомої як "деменція боксерів". Однак тоді науковці зазначили, що за ознаками деменції або хвороби Альцгеймера у гравців може стояти комбінація факторів, тому прямий зв'язок між частими пасами головою та захворюваннями нервової системи поки не було встановлено.