Гол Голанда в акробатичному стрибку визнали найкращим в другому турі Ліги чемпіонів: відео

В УЄФА визначилися з найкращим голом другого туру Ліги чемпіонів. Його автором став Ерлінг Голанд, який забив у ворота своєї колишньої команди.

Манчестер Сіті, за який виступає Голанд, у другому турі Ліги чемпіонів на власному полі приймав дортмундську Боруссію. Саме звідти влітку 2022 року Голанд і перейшов до складу "містян" за 60 мільйонів євро. Також з Боруссії до Манчестер Сіті перейшов і захисник Мануель Аканджі, який теж вийшов у стартовому складі на цей матч.

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І саме Голанд та Аканджі недопрацювали до кінця, коли Боруссії вдалося відкрити рахунок у матчі. Гол забив Джуд Беллінгем.

Та після цього за англійську команду забив Джон Стоунс, який і зрівняв рахунок. А за чотири хвилини відзначився і сам Голанд. Жоау Канселу зробив навіс у штрафний майданчик, і форвард у неймовірному стрибку ногою зумів відправити м'яч у ворота Александера Маєра.

Тож саме цей гол і визнали найкращим у другому турі Ліги чемпіонів.

Відео голу Голанда у ворота Боруссії в Лізі чемпіонів

До слова, гол Стоунса теж претендував на перемогу, але посів лише четверте місце. Друге місце ж дісталося голу Артура Гомеша зі Спортінга, який він забив у ворота Тоттенхему. Третім став Міслав Оршич з загребського Динамо. Він відзначився у воротах Мілана.