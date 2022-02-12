Гол футзаліста збірної України увійшов до топ-5 м'ячів на Євро-2022: відео шедевру

Збірна України з футзалу гідно виступила на чемпіонаті Європи, завоювавши четверте місце та забивши 16 голів.

На фінальному турнірі було забито 173 м'ячі, з них експерти відібрали десятку найкращих голів.

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У квінтет найкрасивіших потрапив результативний удар українського захисника Михайла Зварича у матчі групового етапу проти сербів. Тоді національна команда перемогла з рахунком 6:1.

Найкращим голом був визнаний точний удар росіянина Артема Ніязова по воротах України.

Відео найкращих голів на Євро-2022 з футзалу

Як виступила Україна