Скажений гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020: відео

УЄФА оголосив початок голосування за найкращий гол Євро-2020. За нагороду побореться футболіст збірної України Андрій Ярмоленко.

Технічні спостерігачі УЄФА склали список з 10 найкращих голів на Євро-2020. Вибрати найкрасивіший може кожен вболівальник на сайті УЄФА.

До теми Без українців: УЄФА назвав символічну збірну Євро-2020

Топ-10 голів за версією УЄФА

Андрій Ярмоленко, Нідерланди – Україна (3:2)

Патрік Шик, Шотландія – Чехія (0:2)

Кріштіану Роналду, Угорщина – Португалія (0:3)

Кевін де Брюйне, Данія – Бельгія (1:2)

Лука Модрич, Хорватія - Шотландія (3:1)

Поль Погба, Франція – Швейцарія (3:3)

Лоренцо Інсіньє, Бельгія – Італія (1:2)

Федеріко К'єза, Італія – ​​Іспанія (1:1)

Альваро Мората, Італія – ​Іспанія (1:1)

Міккель Дамсгор, Англія – ​​Данія (2:1)

Відео голу Ярмоленка у ворота Нідерландів



За підсумками Євро-2020 УЄФА вручив три індивідуальні нагороди. На Євро-2020 найкращим бомбардиром став Кріштіану Роналду. Нападник Португалії забив 5 голів

Гравець Іспанії Педрі став найкращим молодим футболістом турніру. Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма, який виграв дві серії пенальті, визнаний найкращим гравцем Євро-2020.