Скажений гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020: відео

13 липня 2021 , 17:48
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Джерело:

УЄФА

УЄФА оголосив початок голосування за найкращий гол Євро-2020. За нагороду побореться футболіст збірної України Андрій Ярмоленко.

Технічні спостерігачі УЄФА склали список з 10 найкращих голів на Євро-2020. Вибрати найкрасивіший може кожен вболівальник на сайті УЄФА.

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Топ-10 голів за версією УЄФА

  • Андрій Ярмоленко, Нідерланди – Україна (3:2)
  • Патрік Шик, Шотландія – Чехія (0:2)
  • Кріштіану Роналду, Угорщина – Португалія (0:3)
  • Кевін де Брюйне, Данія – Бельгія (1:2)
  • Лука Модрич, Хорватія - Шотландія (3:1)
  • Поль Погба, Франція – Швейцарія (3:3)
  • Лоренцо Інсіньє, Бельгія – Італія (1:2)
  • Федеріко К'єза, Італія – ​​Іспанія (1:1)
  • Альваро Мората, Італія – ​Іспанія (1:1)
  • Міккель Дамсгор, Англія – ​​Данія (2:1)

Відео голу Ярмоленка у ворота Нідерландів


За підсумками Євро-2020 УЄФА вручив три індивідуальні нагороди. На Євро-2020 найкращим бомбардиром став Кріштіану Роналду. Нападник Португалії забив 5 голів

Гравець Іспанії Педрі став найкращим молодим футболістом турніру. Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма, який виграв дві серії пенальті, визнаний найкращим гравцем Євро-2020.

Автор: Михайло Гема