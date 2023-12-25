В наступному році країна-агресор планує провести імітацію виборів президента. Ще до початку голосувань зрозуміло, що міжнародний злочинець Путін буде обраний на п'ятий термін, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Вірний посіпака Путіна

В Росії навипередки свою підтримку кривавому диктатору висловлюють різноманітні діячі спорту та культури. В їхньому числі опинився колишній тренер збірної України та ХК Донбас Андрєй Назаров. Своїм ганебним вчинком він похизувався пропагандистським ЗМІ.

Взяв участь у зборі підписів на підтримку висунення Володимира Путіна для участі в майбутніх президентських виборах, залишив свій підпис за нашого президента,
– сказав Назаров.

Що відомо про фаната Путіна

  • Андрєй Назаров відомий в минулому хокеїст, який мав досвід виступів в НХЛ.
  • Після завершення ігрової кар'єри став тренером. Працював в штабі збірної Росії, тренував Трактор, Вітязь та Сєвєрсталь.
  • У 2013 році Назарова запросили в Україну. Він був головним тренером хокейного клубу Донбас з Донецька, а також національної збірної України.
  • Після того, як Росія у 2014 році напала на Україну, втік на свою родіну.
  • Після повернення в Росію неодноразово висловлювався в підтримку Путіна та його політики. Тож виникає безліч питань, як така людина могла очолювати збірну України.