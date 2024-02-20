Квитки доступні для придбання онлайн відсьогодні, 20 лютого. Їх також можна придбати у касах КСК "Ніка" в п'ятницю, 23 лютого, а також у день матчу.
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Скільки глядачів зможуть потрапити на матч
Вартість квитка становить 100 гривень. Інвалідам 1 і 2 груп, а також учасникам бойових дій (УБС) за наявності посвідчення надається безкоштовний прохід.
Діти до 14 років мають право на вхід на стадіон лише у супроводі дорослих. При купівлі квитка у касах надається план евакуації та перелік додаткових заходів безпеки.
Турнірне становище команд
Олександрія стала першим клубом УПЛ, яка почала продавати квитки на домашні матчі чемпіонату після початку повномасштабного вторгнення.
Після першої половини сезону Олександрія йде 11-ю у чемпіонату України, в активі клуба 16 очок.
Шахтар перебуває на четвертій сходинці турнірної таблиці, але має 2 матчі у запасі. В "гірників" 31 пункт.