Квитки доступні для придбання онлайн відсьогодні, 20 лютого. Їх також можна придбати у касах КСК "Ніка" в п'ятницю, 23 лютого, а також у день матчу.

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Скільки глядачів зможуть потрапити на матч

Вартість квитка становить 100 гривень. Інвалідам 1 і 2 груп, а також учасникам бойових дій (УБС) за наявності посвідчення надається безкоштовний прохід.

Діти до 14 років мають право на вхід на стадіон лише у супроводі дорослих. При купівлі квитка у касах надається план евакуації та перелік додаткових заходів безпеки.

Нагадуємо, що матч Олександрія – Шахтар відбудеться в понеділок, 26 лютого, з початком о 13:00.

Турнірне становище команд

Олександрія стала першим клубом УПЛ, яка почала продавати квитки на домашні матчі чемпіонату після початку повномасштабного вторгнення.

Після першої половини сезону Олександрія йде 11-ю у чемпіонату України, в активі клуба 16 очок.

Шахтар перебуває на четвертій сходинці турнірної таблиці, але має 2 матчі у запасі. В "гірників" 31 пункт.