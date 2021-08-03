Через Тімановську: Global Athlete закликає МОК негайно призупинити діяльність НОК Білорусі
Джерело:Global Athlete
Міжнародне співтовариство спортсменів Global Athlete закликало Міжнародний олімпійський комітет (МОК) призупинити роботу Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі через ситуацію з бігункою Крістіною Тімановською..
Global Athlete закликає дозволити білоруським спортсменам виступати в якості нейтральних спортсменів під олімпійським прапором. Відповідну заяву було опубліковано на сайті організації.
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У повідомленні йдеться про те, що ситуація з білоруською спортсменкою Тімановською є "ще одним прикладом, який викликає тривогу жорстокого поводження зі спортсменами в Білорусі".
Це не поодинокі інциденти, і міжнародне співтовариство не може більше миритися з нездатністю МОК захистити безпеку і благополуччя спортсменів,
– заявили в Global Athlete.
Скандал з Тімановською: що відомо
- На Олімпійських іграх у Токіо Тімановська публічно розкритикувала спортивне керівництво країни. За словами дівчини, вони помилися в документах, через що вона змушена була бігти не ту дистанцію.
- Через це 1 серпня представники олімпійського комітету Білорусі купили Тімановській квиток на літак додому та намагалися вивезти її з Токіо.
- Дівчина встигла вчасно звернутися до японських поліцейських в аеропорту. Вони взяли її під охорону.
- У Міжнародному олімпійському комітеті розповіли, що спортсменка в безпеці – вона ночувала у готелі аеропорту.