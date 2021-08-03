Global Athlete закликає дозволити білоруським спортсменам виступати в якості нейтральних спортсменів під олімпійським прапором. Відповідну заяву було опубліковано на сайті організації.

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У повідомленні йдеться про те, що ситуація з білоруською спортсменкою Тімановською є "ще одним прикладом, який викликає тривогу жорстокого поводження зі спортсменами в Білорусі".

Це не поодинокі інциденти, і міжнародне співтовариство не може більше миритися з нездатністю МОК захистити безпеку і благополуччя спортсменів,

– заявили в Global Athlete.

Скандал з Тімановською: що відомо