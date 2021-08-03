Global Athlete призывает разрешить белорусским спортсменам выступать в качестве нейтральных спортсменов под олимпийским флагом. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.

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В сообщении говорится о том, что ситуация с белорусской спортсменкой Тимановской является "еще одним примером, который вызывает тревогу жестокого обращения со спортсменами в Беларуси".

Это не единичные инциденты, и международное сообщество не может больше мириться с неспособностью МОК защитить безопасность и благополучие спортсменов,
– заявили в Global Athlete.

Скандал с Тимановской: что известно

  • На Олимпийских играх в Токио Тимановская публично раскритиковала спортивное руководство страны. По словам девушки, они ошиблись в документах, из-за чего она вынуждена была бежать не ту дистанцию.
  • Из-за этого 1 августа представители Олимпийского комитета Беларуси купили Тимановской билет на самолет домой и пытались вывезти ее из Токио.
  • Девушка успела вовремя обратиться к японским полицейским в аэропорту. Они взяли ее под охрану.
  • В Международном олимпийском комитете рассказали, что спортсменка в безопасности – она ночевала в отеле аэропорта.